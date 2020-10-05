Полиция и СКР опровергли информацию о задержании сына Сергея Фургала

В МВД, суде и СКР опровергли сообщения о задержании сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее об этом сообщили несколько telegram-каналов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян.

Выяснилось, что Фургал действительно был в СКР, но в каком качестве и что именно он там делал – не сообщается. РБК сообщает, что Антон Фургал сообщил только, что "все нормально, все хорошо".

Ранее сообщалось, что ему вменяют организацию несанкционированных акций протеста.

Стоит отметить, что все акции в поддержку Сергея Фургала, которые проходят на Дальнем Востоке, являются не согласованными. Они длятся уже почти три месяца.