В Москве откроют резервные "коронавирусные" госпитали

В Москве в связи с высокой динамикой заболеваемости COVID-19 откроют два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом - в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское". Об этом распорядился мэр столицы Сергей Собянин, сообщает оперативный штаб города.

В первую очередь во временные госпитали будут поступать с легкой и средней тяжестью течения болезни.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что власти Москвы рассматривают несколько вариантов по ужесточению борьбы с коронавирусом. Один из них – самый жесткий – предполагает возвращение к карантину и пропускному режиму.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин уже ввел ряд ограничительных мер. Например, режим изоляции (со всеми вытекающими мерами соцподдержки) уже действует в отношении пожилых людей и больных хроническими заболеваниями. Также глава города распорядился перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников (ранее эта мера носила рекомендательный характер).