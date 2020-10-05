05 Октября 2020
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Андрей Воронов мэр Нового Уренгоя (2020) | Фото: www.newurengoy.ru

Избран глава Нового Уренгоя

На сегодняшнем заседании городской думы Нового Уренгоя депутаты выбрали главу города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, им стал Андрей Воронов.

На заседании думы претенденты на пост мэра - врио главы Андрей Воронов и главный инженер "Уренгойдорстроя" Дмитрий Туковский представили свои программы социально-экономического развития муниципального образования.

В числе проблем, озвученных кандидатами - решение жилищного вопроса, благоустройство, повышение естественного прироста населения, улучшение качества и безопасности дорог, развитие социальной инфраструктуры.

"Мы должны полностью избавиться от аварийного жилого фонда. Такая задача поставлена губернатором и определена национальным проектом. Для этого в ближайшие три года необходимо расселить более одной тысячи семисот семей. Темпы строительства и объемы финансирования позволяют уверенно идти к этой цели", - заявил Андрей Воронов в своем выступлении.

Андрей Воронов мэр Нового Уренгоя(2020)|Фото: www.newurengoy.ru

Он отметил также, что Новый Уренгой разделен железной дорогой, и важно, чтобы все районы были связаны бесперебойным сообщением. Развязки в районе ПМК-9, на Восточной объездной и проспекте Губкина помогут распределить автомобильные потоки и сделают поездки более удобными и безопасными.

Открытым голосованием 22 депутата гордумы проголосовали за предложенную кандидатуру Андрея Воронова на пост главы муниципального образования город Новый Уренгой. Избранный глава города торжественно принял присягу.

Андрея Воронова поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Это важный день для Нового Уренгоя. Прежде всего, хочу поблагодарить за многолетнюю работу Ивана Костогриза за вклад в развитие города. Ямал был всегда силен командной работой. Впереди у нас много совместных планов по строительству социальных объектов, дорог, школ. Мы обязательно их реализуем. Андрей Валерьевич знает Новый Уренгой, это важно. Главное, чтобы в центре деятельности всегда был человек, тогда все обязательно получится", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Избран глава Нового Уренгоя

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Теги: Андрей Воронов, мэр Нового Уренгоя, конкурс, выборы



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