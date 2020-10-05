В Минпросвещения опровергли перевод московских школьников на дистанционку

Школы в Москве, на Сахалине и в Ульяновской области не планируется переводить на дистанционное обучение. Ранее сделанное замминистра просвещения России заявление опровергли в пресс-службе ведомства.

Напомним, РИА Новости со ссылкой на Виктора Басюка сообщило, что в столице и еще двух регионах будет введен режим дистанционного обучения.

"В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности", - цитирует пресс-службу Минпросвещения РБК.

"Подчеркнем, что, по информации регионов, в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решений не поступало", - добавили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, ранее появились слухи о том, что московские школьники могут не вернуться в классы после двухнедельных каникул, которые начались 5 октября.

Также сообщается, что решение о переходе на дистанционную форму обучения в Москве все-таки может быть принято, но на следующей неделе.