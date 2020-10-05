В Тюмени глава управы центрального округа ушел в отставку

В Тюмени глава управы центрального округа Владислав Черкашин уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На какую должность и в какую организацию переходит чиновник в мэрии не уточнили, однако отметили, что он "остался в системе управления". Обязанности руководителя центральной управы временно исполняет Юлия Карнаухова.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил Владислава Черкашина за личный вклад в развитие города, инициативность, активную жизненную позицию и внимание к проблемам жителей. Отметим, что на посту руководителя управы он находился с 5 сентября 2017 года. До этого, с 2008 года, возглавлял Восточный административный округ.