В оперштабе не планируют закрывать границы и ограничивать авиасообщение

Оперативный штаб при правительстве не собирается вновь ограничивать авиасообщение с зарубежными странами.

Закрывать границы России из-за ситуации с коронавирусом не планируется. Об этом сообщил представитель штаба, передает "Интерфакс".

Ранее в Совете Федерации не исключили, что Россия может снова закрыть границы и ограничить авиасообщение с другими государствами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

По словам первого заместителя председателя комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, "мы идем к этому".