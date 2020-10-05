Нобелевскую премию по медицине дали за открытие вируса гепатита С

В Стокгольме 5 октября началась Нобелевская неделя. Первой номинацией стала "физиология и медицина". Премию за 2020 год в этой области получили Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз М. Райс (США)за открытие вируса гепатита С.

"Нобелевская премия этого года присуждается трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым с кровью гепатитом – серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Победители сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса – вируса гепатита С. Открытие гепатитов А и B тоже было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными.