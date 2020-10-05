05 Октября 2020
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уголовное дело о гибели группы Дятлова (2019) | Фото: Накануне.RU

Фонд памяти группы Дятлова о сериале на ТНТ: "Авторы надругались над правоохранительной системой СССР"

Сериал "Перевал Дятлова", который должен в скором времени выйти в телеэфир, не имеет ничего общего с реальными событиями. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.
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Напомним, сериал появится на ТНТ и сервисе Premier уже этой осенью. По словам создателей, проект основан на реальных событиях и документах, это новая попытка рассказать о "загадочной советской истории, волнующей весь мир - гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году".

Евгений Черноусов заявил, что ему стыдно за тех, кто написал и утвердил сценарий фильма. По мнению адвоката, авторы "фактически надругались над действовавшей в то время четко выстроенной правоохранительной системой СССР".

"В соответствии с требованиями УПК РСФСР 1959 года с учетом большого общественного резонанса расследование должно быть поручено группе следователей Генпрокуратуры СССР, а ответственность за раскрытие группового убийства и розыска без вести пропавших дятловцев должно быть возложено на сотрудников уголовного розыска центрального аппарата Главного управления уголовного розыска МВД СССР. Указанная следственно-оперативная группа должна дислоцироваться в Свердловске. Однако в фильме раскрытие и расследование тяжкого преступления поручено какому-то майору КГБ из Москвы в шляпе, что является нонсенсом", - заметил юрист.

Пресс-конференция по ответу генпрокуратуры по делу Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

В аннотации сериала "Перевал Дятлова" говорится, что во время работы над картиной режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов получили доступ к доследованиям двухтысячных годов.

"Данные высказывания не соответствуют действительности. Уголовное дело по факту смерти туристов было возбуждено в феврале 1959 года прокурором Ивделя, и через три месяца расследования прокурором-криминалистом Ивановым было прекращено за отсутствием в действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления. Данное постановление никогда не отменялось и не осуществлялись по делу какие-либо дополнительные следственные действия", - прокомментировал Черноусов.

По его словам, является придумкой режиссеров и сценаристов то, что прокуроры начали расследование гибели туристов из-за обращений от родственников погибших.

уголовное дело о гибели группы Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

"Во-первых, согласно уголовно-процессуального закона РФ расследование смерти девяти туристов - это компетенция Следственного комитета России по причине того, что в течение уже более 10 лет органы прокуратуры лишены права расследовать уголовные дела. Во-вторых, большинство родственников погибших не обращались в какую-либо прокуратуру с просьбой провести проверку обстоятельств гибели туристов, поскольку они знали, что прокурорская проверка не может подменить уголовное дело, по которому проводится расследование следователями СК России", - заявил адвокат.

Напомним, ранее в Фонде Дятлова не согласились с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели группы туристов в 1959 году. В надзорном ведомстве заявляли, что к трагедии привела лавина.

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Фонд памяти группы Дятлова о сериале на ТНТ: "Авторы надругались над правоохранительной системой СССР"

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Теги: Фонд Дятлова, сериал, сценарий



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