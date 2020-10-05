Министр спорта Челябинской области заболел COVID-19

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Александр Казаков заразились коронавирусом.

Они госпитализированы в больницу. У Леонида Одера обнаружили поражение 15% легких, а у Александра Казакова – 45%.

Ранее коронавирус был подтвержден у заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. Он госпитализирован в ОКБ №3 с 35% поражением легких и двухсторонней пневмонией.

Также сегодня стало известно, что COVID-19 подтвержден у главы Магнитогорска Сергея Бердникова. У него болезнь протекает в легкой форме, он лечится дома.