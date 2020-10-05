"Уктусский стрелок" попал в больницу

В Екатеринбурге госпитализировали "уктусского стрелка", осужденного за убийство двух девушек летом 2018 года. Об этом журналисту Накануне.RU сообщили сотрудники СИЗО № 1 уральской столицы.

"Это случилось еще на прошлой неделе. У него плохо со здоровьем", - сказал собеседник нашего агентства.

Пока неизвестно в какую именно клинику отправили 35 – летнего Алексея Александрова. Напомним, что ранее мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы. Ему стало плохо прямо в момент вынесения приговора. Александров упал в клетке.

Ранее стало известно, что осужденный имеет врожденное психическое расстройство. При этом судебная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.