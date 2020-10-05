05 Октября 2020
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Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова (2020) | Фото: Роскосмос

"Роскосмос" показал спутниковые снимки зоны загрязнения на Камчатке

Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Результаты съемки переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы.

Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова(2020)|Фото: Роскосмос

Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова(2020)|Фото: Роскосмос

Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова(2020)|Фото: Роскосмос

По данным Следственного комитета РФ, материалы проверки по загрязнению Тихого океана на Камчатке переданы в центральный аппарат СК. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил заняться проверкой обстоятельств загрязнения воды.

Как сообщалось, пробы с загрязненных прибрежных территорий Камчатки отправлены в Москву. По информации правительства Камчатского края, самолет доставит в столицу 250 килограммов воды, песка, донных отложений, погибших моллюсков, животных. Ожидается, что итоги исследований будут известны днем 5 октября.

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"Роскосмос" показал спутниковые снимки зоны загрязнения на Камчатке

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