"Роскосмос" показал спутниковые снимки зоны загрязнения на Камчатке

Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Результаты съемки переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы.

По данным Следственного комитета РФ, материалы проверки по загрязнению Тихого океана на Камчатке переданы в центральный аппарат СК. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил заняться проверкой обстоятельств загрязнения воды.

Как сообщалось, пробы с загрязненных прибрежных территорий Камчатки отправлены в Москву. По информации правительства Камчатского края, самолет доставит в столицу 250 килограммов воды, песка, донных отложений, погибших моллюсков, животных. Ожидается, что итоги исследований будут известны днем 5 октября.