"Подарочек" в День учителя: московские школы возвращаются на дистанционку

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе Минпросвещения РФ говорило об отсутствии предпосылок для перехода на дистанционное обучение целыми регионами, сегодня – в День учителя – стало известно, что в Москве школы все же вернутся к заочной форме обучения.

Поводом стала ухудшающаяся ситуация по коронавирусу: Москва демонстрирует самый быстрый из регионов прирост по COVID-19. С 5 по 18 октября школьники будут на двухнедельных каникулах, после чего перейдут на дистанционную форму обучения.

Ранее стало известно, что столичные власти после каникул планируют перевести на удаленную работу учителей в возрасте и с хроническими заболеваниями – их место займут студенты-старшекурсники московских педвузов.