05 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Микрофинансовая организация (2019) | Фото: Накануне.RU

Силуанов сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке в сентябре – 7,17%

В сентябре средний размер по ипотеке на российском рынке составил 7,17%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях по бюджету на 2021 год. Он отметил, что "таких ставок никогда не было". В целом по году средняя ставка по ипотечному кредиту уже точно будет ниже 8%, отметил министр.

Большой вклад в снижение ставок внесла программа льготного кредитования под 6,5% (так называемая путинская ипотека), а также снижение ключевой ставки ЦБ до рекордно низких показателей.

Впрочем, эксперты призывают не слишком радоваться такому бурному росту рынка. Он может привести к ипотечному кризису, поскольку многие кредиты являются потенциально плохими: часто заемщики берут кредит на первоначальный взнос, также первоначальный взнос в большинстве случаев бывает минимальным, что  тоже говорит о невысоком качестве заемщиков.  

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Силуанов сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке в сентябре – 7,17%

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Теги: антон силоуанов, ипотека, низкий процент



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