05 Октября 2020
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Презентация проектов реновации промышленных площадок Свердловской области (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Сочи представлены проекты реновации старинных уральских заводов

Проекты реновации старинных уральских заводов в Сысерти и Черноисточинске, ставшие частью программы "100 городских лидеров" Агентства стратегических инициатив, представлены экспертному сообществу в Сочи. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участие в презентациях принял первый заместитель губернатора Среднего Урала Алексей Орлов. Он поддержал команды региона, работающие над преобразованием бывших производственных площадок в креативные кластеры.

"Оба проекта позволят оживить, наполнить новыми смыслами пространства бывших заводов, сохранить и развить в будущем индустриальное наследие региона. Жители Свердловской области заинтересованы в создании новых комфортных городских пространств, поэтому самым активным образом участвуют в реализации таких инициатив", - отметил Орлов.

Презентация проектов реновации промышленных площадок Свердловской области(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект "Арт-резиденция" реализуется на исторической территории бывшего Демидовского завода и входит в маршрут туристического кластера "Гора Белая". В настоящее время на площадке действуют четыре резидента. Работа с гостями ведется в формате тура выходного дня, который включает обзорный тур по поселку Черноисточинск и посещение музея наличников "Вычурны балясины", мастер-классы и другие активности. Проект предполагает также и проведение выставок и благотворительных аукционов.

Второй проект-участник программы реализуется в Сысерти. Его авторам уже удалось реанимировать территорию вокруг старинного уральского железоделательного завода и создать креативную инфраструктуру для жителей города и туристов: летний коворкинг, амфитеатр для проведения самых различных мероприятий, фудкорт, площадку для ярмарок и многое другое.

Презентация проектов реновации промышленных площадок Свердловской области(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Предполагается, что на следующем этапе реновация коснется и самого завода Турчаниновых-Соломирских, где может быть создано культурное и образовательное пространство, объединенное общей темой истории горнозаводского Урала.

"100 городских лидеров" – это программа центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Участие в ней позволяет командам, работающим над развитием городской среды, выйти на новый уровень продвижения своих проектов и заручиться поддержкой экспертного сообщества.

В 2020 году на конкурс для участия в программе поступили 604 заявки из 64 регионов России. В финальной презентации в Сочи были представлены проекты 27 команд.

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В Сочи представлены проекты реновации старинных уральских заводов

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Теги: реновация, заводы, проекты



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