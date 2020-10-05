Дефицит бюджета в 2021 году составит около 2,4% ВВП – Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов сегодня представил на парламентских слушаниях проект бюджета на 2021 год (и плановый период до 2023 года). Глава ведомства указал, что "глобальные процессы повлияли на экономику и финансы".

"Впервые с послевоенного времени идет такое беспрецедентное сокращение потребления", - заметил министр. Силуанов заявил, что общий размер антикризисного пакета в 20-21 гг. составит порядка 9% ВВП.

Он не стал отрицать, что в этом году дефицит бюджета сильно увеличился (до 4,4% ВВП, 5,4% - если не учитывать поступления средств от продажи Сбербанка), в 2021 году дефицит будет меньше – около 2,4%, в 2022 году планируется возобновить бюджетное правило.

Увеличение госдолга Силуанов оценил в текущем году в 7% (с 13% до 20%).

"Предусмотрено увеличение расходов по нацпроектам, способствующим достижения национальных целей. Несмотря на все сложности, объем прироста расходов по этой статье в 21 году составит 16%, в 23 году – рост +40% к 20-му году", - заявил Силуанов.

Увеличение пенсий ожидается на 6,3% - в два раза больше, чем предполагаемый размер инфляции. На 5,5% увеличивается МРОТ в 2021 году.

720 млрд руб. в год нужно, чтобы побороть бедность в малоимущих семьях с детьми. Таких средств нет, расходы составят около 420 млрд руб.

Маткапитал достигнет 484 тыс. на первого ребенка в 2021 году.

Расходы на здравоохранение – 3,8% ВВП (на 0,3% выше уровня 19 года). 90 млрд руб. на модернизацию первичного звена.

77 млрд руб. на создание новых школьных мест.