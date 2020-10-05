Суд во второй раз не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Мосгорсуд во второй раз не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян.

Первая попытка отбора сорвалась из-за болезни родственников убитого Михаила Хачатуряна - их госпитализировали с коронавирусом. Как выяснилось, они до сих не выздоровели, в связи с чем заседание отложено на 5 ноября, передает РИА Новости.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Крестине и Ангелине грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет.

Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее дело проходит отдельно. Девушку 5 августа начнут судить в Бутырском суде Москвы, ей грозит принудительное лечение в психбольнице.

Ранее суд отказался объединить дела старших сестер с делом младшей. Также суд отказался по ходатайству защиты возвращать дело в Генпрокуратуру.