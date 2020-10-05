В Челябинске УФАС возбудило дело из-за рекламы парка "Россия – Моя история"

Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе исторического парка "Россия – Моя история", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама размещается на пересечении улиц Труда и Красной в Челябинске. В рекламе используется выражение "самый масштабный мультимедийный проект в мире". В ведомсте считают, что эта рекламная информация содержит признаки нарушения рекламного законодательства.

Дело возбуждено в отношении рекламодателя – АНО "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области".

В УФАС отметили, что в рекламной информации отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

Заседание назначено на 2 ноября.