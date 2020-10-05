Крашенинников скрывает отрицательные отзывы на свой законопроект о ювенальных экспресс-судах?

Более 20 органов государственной власти в регионах дали отрицательный отзыв на законопроект Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию детей, но эта информация не обнародована. Об этом пишет общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, которая предлагает написать два письма: одно - председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашениникову, другое - председателю комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.

Уполномоченный просит задать им простые вопросы: сколько отзывов от субъектов права законодательной инициативы получили комитеты, которые они возглавляют? сколько поддержали? сколько поддержали с условием доработки? сколько не поддержали? Отдельно предлагается спросить, сколько они получили обращений от граждан с требованиями отклонить законопроект.

Также Баранец просит написать, чтобы автора письма не отсылали к сайту sozd.duma.gov.ru для ознакомления с поступившими отзывами. Потому что на нем выложены только четыре отзыва, и все положительные. Нужно требовать ознакомить с полученными отзывами лично автора письма, на что гражданин имеет полное право.

Отметим, что на сайте выложены письма с поддержкой законопроекта от Алтайского края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Судя по текстам отзывов, содержание законопроекта в этих регионах не обсуждалось.

Напомним, основная идея законопроекта - отбирать детей в срочном порядке через суд за 24 часа в закрытом режиме, без допуска СМИ и общественности, если опека сочтет, что детям угрожает опасность. Опеке предоставляется полный произвол толковать наличие опасности, причем она может действовать по анонимным доносам, не неся за свои действия никакой ответственности.