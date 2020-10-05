Крым второй раз за октябрь обновил антирекорд по COVID-19

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Крыму впервые достигло 105.

Как отмечает "Интерфакс", это рекордный показатель с начала года.

Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в республике 4 октября - 103.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте", всего на текущий период в республике зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции.

После завершения курортного сезона в Крыму наблюдается серьезный рост новых случаев коронавируса. На прошлой неделе Аксенов на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом объявил об увольнении министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.