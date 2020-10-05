На Южном Урале экс-начальника колонии обвиняют в получении взяток

В Челябинской области бывшему начальнику исправительной колонии №15 предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получил взятки от четырех заключенных на сумму более 100 тыс. руб. за возможность пользоваться сотовой связью и послабления в режиме содержания.

Еще более 250 тыс. руб., как считает следствие, он получил от заключенных за возможность пользоваться сотовой связью и беспрепятственного перемещаться по территории колонии. Эти деньги он потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.

В настоящий момент проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.