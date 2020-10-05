В СФ не исключают, что Россия снова закроет границы: "Мы идём к этому"

В Совете Федерации не исключают, что Россия может снова закрыть границы и ограничить авиасообщение с другими государствами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Напомним, уже вторые сутки подряд в стране фиксируется более 10 тыс. новых случаев COVID-19, аналогичная ситуация складывается во многих государствах.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - цитирует РИА Новости первого заместителя председателя комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского. Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".

При этом Рязанский считает, что внутри страны вводить режим всеобщей изоляции нет нужды, поскольку сейчас здравоохранение может обеспечить жизнь и без карантина. При этом сенатор полагает, что режима самоизоляции для пожилых людей вряд ли удастся избежать.