05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Заболеваемость растет. В Свердловской области - 175 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 175 новых случаев коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (85 заболевших) и других муниципалитетов. На данный момент общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 29 тыс. 987.

За сутки в регионе было выписано 106 человек и зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 22 тыс. 270, скончались 615 человек.

Стоит отметить, что суточный прирост по заболевшим в Свердловской области продолжает увеличиваться. Если в субботу в регионе выявили 165 новых случаев, то в воскресенье - уже 172.

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Заболеваемость растет. В Свердловской области - 175 новых случаев COVID-19

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Теги: COVID-19, новые случаи, Свердловская область, прирост



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