Полицейские войдут в группу первоочередной вакцинации от COVID-19

Полицейские войдут в группу первоочередной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования, те, кто работает с людьми, — полиция. После этого — все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее", - цитирует его Regnum.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация жителей России от нового коронавируса, включая медработников и педагогов, носит добровольный характер, это уже неоднократно подчеркивалось.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что в медицинском сообществе якобы назревает угроза массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.