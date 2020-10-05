05 Октября 2020
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Полицейские войдут в группу первоочередной вакцинации от COVID-19

Полицейские войдут в группу первоочередной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования, те, кто работает с людьми, — полиция. После этого — все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее", - цитирует его Regnum.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация жителей России от нового коронавируса, включая медработников и педагогов, носит добровольный характер, это уже неоднократно подчеркивалось.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что в медицинском сообществе якобы назревает угроза массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.

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Полицейские войдут в группу первоочередной вакцинации от COVID-19

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Теги: полицейские, вакцина, коронавирус



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