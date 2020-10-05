В России второй день подряд более 10 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3181 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.