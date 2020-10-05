В России второй день подряд более 10 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3181 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 3537
Санкт-Петербург - 407
Московская область - 339
Ростовская область - 244
Нижегородская область - 198
Воронежская область - 182
Архангельская область - 179
Свердловская область - 175
Кемеровская область - 173
Ханты-Мансийский АО - 159
Ставропольский край - 149
Ульяновская область - 145
Ямало-Ненецкий АО - 145
Саратовская область - 135
Волгоградская область - 132
Красноярский край - 120
Удмуртская Республика - 117
Оренбургская область - 117
Мурманская область - 111
Самарская область - 111
Республика Коми - 110
Иркутская область - 108
Томская область - 106
Алтайский край - 104
Республика Крым - 103
Омская область - 99
Республика Бурятия - 98
Тюменская область - 97
Краснодарский край - 95
Республика Саха (Якутия) - 94
Пензенская область - 90
Забайкальский край - 89
Пермский край - 87
Челябинская область - 86
Республика Алтай - 86
Орловская область - 85
Республика Дагестан - 84
Ленинградская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Хабаровский край - 81
Кировская область - 80
Приморский край - 79
Калужская область - 76
Калининградская область - 76
Республика Калмыкия - 76
Брянская область - 74
Новосибирская область - 73
Ивановская область - 68
Тверская область - 68
Белгородская область - 65
Костромская область - 65
Курская область - 63
Курганская область - 59
Владимирская область - 57
Вологодская область - 57
Новгородская область - 57
Кабардино-Балкарская Республика - 57
Ярославская область - 54
Сахалинская область - 53
Рязанская область - 51
Астраханская область - 51
Тамбовская область - 50
Псковская область - 50
Республика Хакасия - 50
Республика Ингушетия - 49
Республика Башкортостан - 46
Липецкая область - 45
Тульская область - 43
Республика Мордовия - 42
Амурская область - 40
Магаданская область - 40
Республика Адыгея - 39
Республика Северная Осетия - 35
Республика Тыва - 33
Смоленская область - 32
Севастополь - 28
Республика Карелия - 27
Республика Татарстан - 27
Чувашская Республика - 27
Камчатский край - 27
Еврейская АО - 26
Республика Марий Эл - 25
Чеченская Республика - 7
Чукотский АО - 1