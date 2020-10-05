05 Октября 2020
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Общество В России
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В России второй день подряд более 10 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3181 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

  Москва - 3537

  Санкт-Петербург - 407

  Московская область - 339

  Ростовская область - 244

  Нижегородская область - 198

  Воронежская область - 182

  Архангельская область - 179

  Свердловская область - 175

  Кемеровская область - 173

  Ханты-Мансийский АО - 159

  Ставропольский край - 149

  Ульяновская область - 145

  Ямало-Ненецкий АО - 145

  Саратовская область - 135

  Волгоградская область - 132

  Красноярский край - 120

  Удмуртская Республика - 117

  Оренбургская область - 117

  Мурманская область - 111

  Самарская область - 111

  Республика Коми - 110

  Иркутская область - 108

  Томская область - 106

  Алтайский край - 104

  Республика Крым - 103

  Омская область - 99

  Республика Бурятия - 98

  Тюменская область - 97

  Краснодарский край - 95

  Республика Саха (Якутия) - 94

  Пензенская область - 90

  Забайкальский край - 89

  Пермский край - 87

  Челябинская область - 86

  Республика Алтай - 86

  Орловская область - 85

  Республика Дагестан - 84

  Ленинградская область - 82

  Карачаево-Черкесская Республика - 81

  Хабаровский край - 81

  Кировская область - 80

  Приморский край - 79

  Калужская область - 76

  Калининградская область - 76

  Республика Калмыкия - 76

  Брянская область - 74

  Новосибирская область - 73

  Ивановская область - 68

  Тверская область - 68

  Белгородская область - 65

  Костромская область - 65

  Курская область - 63

  Курганская область - 59

  Владимирская область - 57

  Вологодская область - 57

  Новгородская область - 57

  Кабардино-Балкарская Республика - 57

  Ярославская область - 54

  Сахалинская область - 53

  Рязанская область - 51

  Астраханская область - 51

  Тамбовская область - 50

  Псковская область - 50

  Республика Хакасия - 50

  Республика Ингушетия - 49

  Республика Башкортостан - 46

  Липецкая область - 45

  Тульская область - 43

  Республика Мордовия - 42

  Амурская область - 40

  Магаданская область - 40

  Республика Адыгея - 39

  Республика Северная Осетия - 35

  Республика Тыва - 33

  Смоленская область - 32

  Севастополь - 28

  Республика Карелия - 27

  Республика Татарстан - 27

  Чувашская Республика - 27

  Камчатский край - 27

  Еврейская АО - 26

  Республика Марий Эл - 25

  Чеченская Республика - 7

  Чукотский АО - 1

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В России второй день подряд более 10 тыс. новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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