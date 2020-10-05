05 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
мост через Чусовую (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Чусовской мост готов на 16%

Техническая готовность строительства Чусовского моста и подъездов к нему составляет 16%, сообщает Business Class.

Итоговая цифра будет известна после рассмотрения исполнительной документации. В конце августа техническая готовность объекта составляла 5,5%. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что если темпы строительства моста не будут увеличены, то с компанией "Стройтрансгаз" контракт будет расторгнут.

Сроки сдачи моста в эксплуатацию - 2022 г. Объем инвестиций – 18,7 млрд руб. Финансирование осуществляется из федерального и регионального бюджетов, а также из средств концессионера.

Как сообщало Накануне.RU, новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который соединяет Пермский край с соседними регионами. Расстояние от Перми до Ханты-Мансийского автономного округа сократится на 350 км. Сейчас транспорт вынужден ехать через Екатеринбург. Зампред правительства обратил внимание участников совещания на то, что мост должен быть безопасным и учитывать недостатки действующего моста. Ранее сообщалось, что действующий мост через Чусовую требует постоянного наблюдения и ремонта. В декабре 2019 г. стало известно, что мост через реку Чусовую, соединяющий две части города с таким же называнием, находится в настолько плохом состоянии, что ради его ремонта пришлось вводить режим ЧС, а потом – повышенной готовности.

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Чусовской мост готов на 16%

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Теги: мост через чусовую, строительство моста



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