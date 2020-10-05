Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Владимир Путин поздравил с Днем учителя российских работников образования.

"Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого", - говорится в поздравлении президента.

Он обратился и к студентам педагогических вузов: "Вы избрали для себя сложную, но в высшей степени благородную профессию. Именно от вас, вашего педагогического мастерства, мудрости, терпения, душевной чуткости и любви к своим питомцам во многом зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение граждан России, к каким нравственным ориентирам будет стремиться".

Между тем, встречать профессиональный праздник российским учителям приходятся в крайне неопределенной обстановки. Минпросвещения твердит, что общенационального возвращения к дистанционной форме обучения в ближайшее время не будет, но при этом уровень заболеваемости возвращается к майскому, и ряд регионов уже переходит на карантинные ограничения, предусматривающие дистанционку в школах. Например, по неподтвержденной информации, с двухнедельных каникул в школы могут не вернуться московские школьники.