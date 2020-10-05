Во Владивостоке митингующие докеры закидали касками начальство

Митингующие докеры ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO) закидали касками руководство FESCO.

Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук приехали в порт на переговоры по приглашению профсоюзной организации. Но им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать, приводит "Интерфакс" заявление пресс-службы компании.

Руководители FESCO получили травмы. Отмечается, что они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

На прошлой неделе сотрудники компании "Владивостокский морской торговый порт" дважды выходили на митинг в поддержку уволенного гендиректора предприятии Заирбека Юсупова. Они опасаются, что после смены руководителя на предприятии ухудшатся условия работы.

Руководство "Дальневосточного морского пароходства" сочло акцию "самоуправством работников". В компании считают, что "на территории стратегического предприятия, которым является "Владивостокский морской торговый порт", запрещено проведение каких-либо забастовок, препятствующих работе предприятия".