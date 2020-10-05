05 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО Пермский край
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Вдова банкира Заводова подала апелляцию на решение по ее иску к "Уралтрансбанку"

Елена Заводова, вдова экс-главы "Уралтрансбанка" Валерия Заводова, подала апелляцию на недавнее решение Арбитражного суда Свердловской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, назначена дата рассмотрения.
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Напомним, в декабре прошлого года Заводова подала иск к "Уралтрансбанку", чтобы признать договор залога недвижимого имущества с подписью ее покойного мужа недействительным. В феврале этого года экспертиза признала подпись Валерия Заводова недействительной. Однако выяснилось, что для дальнейших разбирательств нужна комплексная экспертиза, включающая в себя как почерковедческую, так и экспертизу давности.

В итоге в августе этого года суд вынес решение по иску Елены Заводовой, полностью отказав ей в удовлетворении требований. Вдова банкира решила обжаловать этот вердикт.

Как сообщается в картотеке дел свердловского арбитража, 18 сентября Заводова подала апелляцию. Сегодня, 5 октября, жалоба была принята к производству и назначена дата ее рассмотрения. Заседание состоится 25 ноября в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми.

Как сообщало Накануне.RU, бывший владелец "Уралтрансбанка" Валерий Заводов скончался в Лондоне год назад. В декабре 2018 года суд признал банк банкротом, позже там выявили недостачу почти в 2 млрд руб. Сообщалось, что против Заводова расследуется дело о злоупотреблении.

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Вдова банкира Заводова подала апелляцию на решение по ее иску к "Уралтрансбанку"

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Теги: Заводов, банкир, Уралтрансбанк, суд, апелляция



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