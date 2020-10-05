В ДНР все учебные заведения распустили по домам

В ДНР все школы отправлены на трехнедельные каникулы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом - до 25 октября. Об этом говорится в приказе министерства образования и науки республики.

В срочном порядке была сокращена первая четверть. Вместо 23-24 октября она окончилась 4 октября. Теперь планируется сократить новогодние каникулы. На днях министерство заявляло, что не видит необходимости перевода школ на дистанционный режим - школьников просто отправили на каникулы.

На три недели на дистанционный режим перевели все учреждения среднего профессионального образования. Ранее это проделали с вузами, для которых такой режим досрочно продлен до 25 октября.

В начале сентября глава ДНР Денис Пушилин выражал надежду, что дистанционного обучения больше не будет.