05 Октября 2020
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Школа №1, Донецк (2016) | Фото: Накануне.RU

В ДНР все учебные заведения распустили по домам

В ДНР все школы отправлены на трехнедельные каникулы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом - до 25 октября. Об этом говорится в приказе министерства образования и науки республики.

В срочном порядке была сокращена первая четверть. Вместо 23-24 октября она окончилась 4 октября. Теперь планируется сократить новогодние каникулы. На днях министерство заявляло, что не видит необходимости перевода школ на дистанционный режим - школьников просто отправили на каникулы.

На три недели на дистанционный режим перевели все учреждения среднего профессионального образования. Ранее это проделали с вузами, для которых такой режим досрочно продлен до 25 октября.

В начале сентября глава ДНР Денис Пушилин выражал надежду, что дистанционного обучения больше не будет.

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В ДНР все учебные заведения распустили по домам

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Теги: образование, дистанционное образование, школа, ДНР



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