СМИ: Власти Москвы могут повторно ввести пропускной режим при ухудшении ситуации с коронавирусом

Власти Москвы рассматривают несколько вариантов по ужесточению борьбы с коронавирусом. Один из них – самый жесткий – предполагает возвращение к карантину и пропускному режиму, который применялся весной, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к мэрии источник.

"Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений", - говорит инсайдер. По его словам, власти пытаются найти вариант, который бы не добил бизнес, выживший в первую волну эпидемии.

Второй источник, близкий к правительству Москвы, говорит, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже ввел ряд ограничительных мер. Например, режим изоляци (со всеми вытекающими мерами соцподдержки) уже действует в отношении пожилых людей и больных хроническими заболеваниями. Также глава города распорядился перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников (ранее эта мера носила рекомендательный характер).