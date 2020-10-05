В августе зафиксирована минимальная смертность с мая

В августе в России умерли 157 тыс. человек, что на 10% больше, чем в августе прошлого года, сообщает Росстат. Это минимальные цифры с мая - как по абсолютной величине, так и по относительному росту смертности.

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Из общего прироста смертности 7,5 тыс., или 54% случаев, связаны с коронавирусной инфекцией. Из них в 3,9 тыс. случаев коронавирус стал основной причиной смерти. Смертность от и с коронавирусом также наименьшая с мая.

Наибольший рост смертности зафиксирован в Чечне - в 2,4 раза, в Ингушетии - на 79%, в Дагестане - на 66%, причем с коронавирусом официально связано лишь несколько процентов роста смертности.

В Москве в августе смертность на 14% превысила прошлогоднюю. Это больше, чем было в июле, но меньше в абсолютном выражении (1370), в том числе в связи с коронавирусом (1347). Наибольшее количество людей с коронавирусом умерли также в Санкт-Петербурге (905) и Московской области (560). В остальных регионах умерли менее чем по 250 человек, в том числе в 67 регионах менее 100, из которых в 54-х - менее 50.

Как отмечала "Лига защитников пациентов", десятки тысяч "дополнительных" смертей не связаны с коронавирусом. И так как не было иных факторов роста смертности, кроме факторов управления, то "получается, что дополнительные смерти целиком лежат на тех ошибках органов власти, что были совершены в ходе вспышки коронавируса".