Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом

У главы Магнитогорска Сергея Бердникова подтвержден COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Болезнь протекает в легкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее коронавирус был подтвержден у заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. Он госпитализирован в ОКБ №3 с 35% поражением легких и двухсторонней пневмонией.

Напомним, по состоянию на 5 августа, коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 198 человек. В настоящий момент в регионе 3 тыс. 577 заболевших.