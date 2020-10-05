05 Октября 2020
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Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян заявил, что Россия при необходимости обеспечит безопасность Армении

Расположенные в Армении российские силы могут быть использованы для обеспечения безопасности республики, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью изданию Bild.

Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база, а также совместная система ПВО.

"В документах четко прописано, при каких условиях эти подразделения могут быть задействованы… Я уверен, что Москва выполнит свои договорные обязательства", - заявил Пашинян.

Напомним, с начала нового конфликта в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин дважды поговорил по телефону с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном.

В Кремле сообщили, что Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее Совет безопасности Организации объединенных наций призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. В организации призывают "снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам".

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Пашинян заявил, что Россия при необходимости обеспечит безопасность Армении

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Теги: армения, никол пашинян, россия, нагорный карабах



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