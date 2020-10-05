В Челябинской области за сутки COVID-19 выявили у 92 человек

В Челябинской области за сутки у 92 человек подтвержден COVID-19, из них девять человек – школьники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 198 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 577 заболевших. За сутки выписаны 100 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 73 пациента.

За прошедшие сутки умерло четыре человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 78 и 81 года и женщины 64 и 66 лет.