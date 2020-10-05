В Хабаровске задержали сына экс-губернатора региона Антона Фургала

В Хабаровске задержали сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Антона. Ему вменяется незаконная организация митинга.

Депутат хабаровской городской думы Александр Каян написал в своем блоге "Злой дальневосточник": "Антона Фургала привлекли к ответственности в соответствии с 20.2 статьей Кодекса об административных нарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Согласно предварительным данным, Антон Фургал организовывал акции протеста".

В регионе уже почти три месяца продолжаются акции протеста в поддержку Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств и покушениях на убийство. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово", арест продлен до декабря. Ежедневные акции, проходящие не только в Хабаровске, но и в других дальневосточных городах, не являются согласованными.