На реке Исеть в Екатеринбурге заметили очередное "нефтяное пятно"

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно, что в акватории Исети на улице Юмашева в уральской столице со стороны плотины обнаружено так называемое "нефтяное пятно". К проведению надзорных мероприятий также привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.

Специалисты отберут пробы воды и установят размер ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, в прошлом году в акватории городского пруда Екатеринбурга появилось загадочное маслянистое пятно. Еще годом ранее активисты общественного движения "Гражданский патруль" выявили факт сброса нефтепродуктов в реку Исеть.