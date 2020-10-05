05 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Екатеринбург, плотинка, Исеть, Динамо, осень (2015) | Фото: Накануне.RU

На реке Исеть в Екатеринбурге заметили очередное "нефтяное пятно"

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно, что в акватории Исети на улице Юмашева в уральской столице со стороны плотины обнаружено так называемое "нефтяное пятно". К проведению надзорных мероприятий также привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.

Специалисты отберут пробы воды и установят размер ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, в прошлом году в акватории городского пруда Екатеринбурга появилось загадочное маслянистое пятно. Еще годом ранее активисты общественного движения "Гражданский патруль" выявили факт сброса нефтепродуктов в реку Исеть.

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На реке Исеть в Екатеринбурге заметили очередное "нефтяное пятно"

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Теги: Исеть, река, загрязнение, пятно, Екатеринбург



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