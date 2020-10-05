На Волжском трубном заводе введён в эксплуатацию современный экологический центр "Зелёный дом ТМК"

На Волжском трубном заводе (ВТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)) введён в эксплуатацию административно-лабораторный комплекс "ECO HOUSE ТМК" ("Зелёный дом ТМК") для экологической службы завода.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, новое двухэтажное здание "ECO HOUSE ТМК" включает в себя помещения для проведения аналитического контроля различных сред: атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточной воды, воздуха рабочей зоны, оценки воздействия на человека физических факторов, кабинеты для сотрудников. Кроме того, имеется в наличии самое современное оборудование, а также высокоточные средства измерений. Для эффективной работы сотрудников созданы комфортные условия, чему было уделено особое внимание.

Конференц-зал оснащён звуковыми и мультимедийными системами и предназначен для проведения образовательно-просветительских мероприятий и фокусных тематических совещаний с сотрудниками предприятия, студентами экологических направлений вузов и техникумов, членами общественных организаций.

Футуристический облик здания был разработан совместно с кафедрой "Дизайн и монументально-декоративное искусство" Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ВГТУ).

"Это не только современный лабораторный комплекс, рабочее место персонала экослужбы, но и эффективная площадка для научных дискуссий, встреч экологов региона в целях дальнейшего развития и улучшения окружающей среды", — отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.