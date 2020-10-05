Власти Камчатки рассматривают три основные версии загрязнения побережья

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.

По его словам, обрабатывается версия, связанная с деятельностью человека, с разливами токсичных веществ.

Вторая версия связана с природными явлениями: загрязнение могло произойти из-за выноса водорослей на береговую линию во время шторма.

Также не исключается версия, связанная с сейсмической активностью, сообщает Regnum.

Напомним, пробы с загрязненных прибрежных территорий Камчатки отправлены в Москву. По информации правительства Камчатского края, самолет доставит в столицу 250 килограммов воды, песка, донных отложений, погибших моллюсков, животных. Итоги исследований будут известны днем 5 октября.