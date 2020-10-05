В Москве утвержден новый стандарт лечения коронавирусных больных

В Москве утвержден новый стандарт лечения больных коронавирусом в стационарах. Он, например, определяет, какими лекарствами будут лечить тех или иных больных.

"Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния", - сообщила вице-мэр города по социальной политике Анастасия Ракова.

Так, на первой стадии заболевания (3-7 суток) проводят противовирусную терапию. На второй (около 7 дней) используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов. Третья стадия COVID-19 наступает после 15 суток с момента начала заболевания. Она характеризуется выздоровлением пациента или осложнениями при неблагоприятном течении болезни. В этом случае применяется анибактериальная терапия, антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапии – лечение, которое предотвращает тромбоз, его осложнения и облегчает тяжелое состояние организма.

"Пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы. Решение принимается лечащим врачом. Сеанс переливания длится около двух часов и повторяется от трех до пяти раз. В Москве еще с апреля применялся этот метод в качестве экспериментального. Зарубежные исследования показывают, что вероятность выздоровления у пациентов со средним или тяжелым течением болезни достигает 92%", - говорит Ракова.

Лечение в барокамере – гипербарическая оксигенация – применяется курсом в 4-10 сеансов. Экспериментальный метод первым в России весной внедрил НИИ им. Склифосовского. Врачи отмечали, что после сеансов у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.