СМИ: В России сформировались идеальные условия для ипотечного кризиса

Падение доходов населения, рост объемов ипотечного кредитования и рост цен на недвижимость – идеальные условия, для начала ипотечного кризиса. И все они выполнены сейчас в России, считают эксперты. До сих пор в нашей стране не было подобных кризисов из-за того, что в предыдущие экономические спады рынок ипотечного кредитования был в зачаточном состоянии, а сейчас он уже более – менее сформирован, пишут "Ведомости".

Сегодня возможность взять ипотеку появляется у тех, кто имеет минимальное количество сбережений, а иной раз – и это происходит все чаще – люди берут кредит на первоначальный взнос. Банкиры не очень любят говорить о том, что в структуре ипотечных займов львиную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом, но это так. Именно эти заемщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме", - отмечает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Стоит отметить, что государство делает все, чтобы нарастить ипотечное кредитование – за счет него, например, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, удалось спасти стройку во время весенней фазы кризиса. Стройка спасена, но, возможно, с приходом второй волны эпидемии и ограничений Россию ждет рост просрочки по кредитам, а это, в свою очередь, стройку может остановить.