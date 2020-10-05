05 Октября 2020
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Экономика В России
реновация, новостройка, Москва (2018) | Фото: stroi.mos.ru

СМИ: В России сформировались идеальные условия для ипотечного кризиса

Падение доходов населения, рост объемов ипотечного кредитования и рост цен на недвижимость – идеальные условия, для начала ипотечного кризиса. И все они выполнены сейчас в России, считают эксперты. До сих пор в нашей стране не было подобных кризисов из-за того, что в предыдущие экономические спады рынок ипотечного кредитования был в зачаточном состоянии, а сейчас он уже более – менее сформирован, пишут "Ведомости".

Сегодня возможность взять ипотеку появляется у тех, кто имеет минимальное количество сбережений, а иной раз – и это происходит все чаще – люди берут кредит на первоначальный взнос. Банкиры не очень любят говорить о том, что в структуре ипотечных займов львиную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом, но это так. Именно эти заемщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме", - отмечает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Стоит отметить, что государство делает все, чтобы нарастить ипотечное кредитование – за счет него, например, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, удалось спасти стройку во время весенней фазы кризиса. Стройка спасена, но, возможно, с приходом второй волны эпидемии и ограничений Россию ждет рост просрочки по кредитам, а это, в свою очередь, стройку может остановить.

 

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СМИ: В России сформировались идеальные условия для ипотечного кризиса

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Теги: ипотечный кризис, просрочка, снижение доходов



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