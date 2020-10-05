"Уральские авиалинии" отменили рейсы из Челябинска в Москву

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила с 12 октября регулярные рейсы из Челябинска в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, такое решение принято в связи с оптимизацией маршрутной сети и расписания авиакомпании. Рейсы из Челябинска в Москву и из Москвы в Челябинск отменены до 28 февраля.

При этом в период новогодних праздников рейсы из Челябинска в Москву будут выполняться ежедневно с 26 декабря по 12 января.

За возвратом денежных средств пассажиров просят обратиться в авиакомпанию через форму обратной связи на сайте, а для переоформления билета по другому маршруту с вылетом в Москву из Екатеринбурга необходимо обратиться по месту приобретения билета или в call-центр авиакомпании.