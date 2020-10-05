Девять человек обратились к медикам после посещения побережья Камчатки

Девять человек, среди которых один ребенок, обратились за помощью к медикам после посещения побережья Авачинского залива в Камчатском крае. Об этом сообщила врио министра здравоохранения края Марина Волкова.

Пострадавшие жаловались на жжение в глазах, у них был диагностирован химический ожог роговицы первой степени. Госпитализация никому не понадобилась, пишет Regnum.

Уточняется, что все пациенты посещали побережье Тихого океана в районе загрязнения и контактировали с морской водой.

Напомним, ранее местные жители и туристы начали бить тревогу – вода в бухте в районе Халактырского пляжа стала мутной, спутниковые снимки показали загрязнение побережья, на пляжах были обнаружены мертвые обитатели океана.

Ситуацию под личный контроль взял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что версии об источнике загрязнения будут выдвигаться после того, как будет определено вещество, ставшее причиной бедствия.