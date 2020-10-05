05 Октября 2020
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Антон Заболотный (2020) | Фото: twitter.com/MatchTV

Эффектный мяч ножницами Заболотного - претендент на лучший гол сезона в РПЛ

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Антон Заболотный записал на свой счёт эффектный победный мяч в матче против "Ростова" (4:2).

Всего на счету российского форварда два мяча, первый из которых получился нa зaглядeньe. На 78-й минуте 29-летний игрок забил через себя из пределов штрафной площади, замкнув подачу с фланга.

Ещё один эффектный гол на 65-й минуте забил полузащитник хозяев Артур Юсупов, метко ударив с лёту в дальний угол ворот соперника.

"Сочи" после 10-го тура поднялся на 4-ю строчку чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 19-ю набранными баллами, "Ростов" - на 7-м месте с 17 очками. В лидерах - "Зенит" (21 очко), "Спартак" (21) и ЦСКА (19).

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Эффектный мяч ножницами Заболотного - претендент на лучший гол сезона в РПЛ

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Теги: Российская Премьер-лига, Сочи, Ростов, Антон Заболотный, гол



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