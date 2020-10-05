Депутатами думы Екатеринбурга собираются стать юристы, безработные и полицейский

Еще несколько новых кандидатов выдвинулись на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте избиркома города.

В конце минувшей недели о своем желании участвовать в довыборах по округу №3 заявили безработные Оксана Иванова и Ольга Прожерина, а также юрист Иван Волков и полицейский Кирилл Алексеевский. Первые трое представляют "Справедливую Россию", КПРФ и "Российский общенародный союз" соответственно, а последний идет в качестве самовыдвиженца.

В свою очередь, по округу №9 в довыборах хотят участвовать коммерческий директор ООО "Новый проспект" Александр Смолин ("СР"), директор по снабжению ООО "ТД УРАЛСИЗ" Виталий Ряписов (КПРФ) и юрист Михаил Худоян ("Российский общенародный союз").

Согласно опубликованным данным, все кандидаты представляют Екатеринбург, кроме Ряписова, который не имеет регистрации в России.

Напомним, в августе дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Дополнительные выборы назначены на 22 ноября 2020 года.