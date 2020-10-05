05 Октября 2020
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Александр Бурков, Справедливая Россия, СР (2016) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Омской области Бурков заразился коронавирусом

Губернатор Омской области, экс-лидер свердловских "справедливоросов" Александр Бурков заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

"Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков", - сообщил губернатор.

Он призвал граждан соблюдать требования врачей, не игнорировать масочный режим и беречь себя и своих близких.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Бурков ездил в Белоруссию, где встречался с Александром Лукашенко.

Напомним, недавно также стало известно о госпитализации главы Алтайского края Виктора Томенко с двухсторонней пневмонией. Он тоже заразился коронавирусом, первое время лечился дома, находясь на самоизоляции.

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Губернатор Омской области Бурков заразился коронавирусом

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Теги: александр бурков, коронавирус, самоизоляция, омская область



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