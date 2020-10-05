На Южном Урале возбудили уголовное дело на пьяную женщину, сбившую трех детей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, совершившей в алкогольном опьянении ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, авария произошла днем 3 октября на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района. Женщина, управляя автомобилем ВАЗ десятой модели в состоянии алкогольного опьянения, допустила столкновение со скутером, на котором передвигались дети. Водитель скутера, мальчик 2010 года рождения погиб, двое его пассажиров, в том числе ребенок 2017 года рождения - госпитализированы.

Водитель попыталась скрыться, но ее быстро нашли.

В настоящий момент женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей изберут меру пресечения и предъявят обвинение.