05 Октября 2020
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новый уренгой (2018) | Фото: Накануне.ru

Претендентов на пост главы Нового Уренгоя осталось двое

Сегодня в Новом Уренгое состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Всего за пост градоначальника боролись три человека: врио главы Андрей Воронов, главный инженер "Уренгойдорстроя" Дмитрий Туковский и замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов.

Каждый кандидат представил членам конкурсной комиссии свое видение социально-экономического развития муниципального образования, сделав акцент на наиболее актуальных проблемах, путях их решения. Затем кандидаты ответили на вопросы членов конкурсной комиссии. По итогам заседания конкурсной комиссии, было решено, что дальнейшую борьбу продолжат Дмитрий Тутовский и Андрей Воронов.

Окончательное решение сегодня примет дума.

Андрей Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября, когда Иван Костогриз досрочно сложил полномочия.

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Претендентов на пост главы Нового Уренгоя осталось двое

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Теги: глава Нового Уренгоя, Андрей Воронов, конкурс



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