05 Октября 2020
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Общество За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Стероиды и непроверенный "коктейль из антител": чем лечат Трампа от коронавируса

На Дональда Трампа в США обрушились критики после того, как он после трех дней лечения от коронавируса ненадолго покинул госпиталь Уолтера Рида на бронированном внедорожнике, чтобы поблагодарить своих сторонников. Он проехал вокруг госпиталя, помахав собравшимся у стен больницы людям. При этом в машине с ним находились водитель и охрана, которые были вынуждены дышать одним воздухом с больным 74-летним президентом.
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Ранее врачи госпиталя и личный врач Трампа давали противоречивую информацию. Так, выяснилось, что на протяжении трех дней в госпитале Трамп получал дополнительный кислород, поскольку его концентрация в крови президента стала опасно низкой. При этом врачи главы государства заявил, что Трамп чувствует себя хорошо, и если динамика сохранится, то в понедельник – вторник его выпишут.

Между тем, эксперты обсуждают методы лечения президента. Ранее стало известно, что он получал Ремдесивир, а также "коктейль из антител от Regeneron Pharmaceuticals Inc., а затем президенту назначили декстаметазон – глюкокортикостероид, назначаемых для лечения коронавирусных больных, состояние которых вызывает серьезное опасение.

"Состоятельные и известные пациенты часто имеют легкий доступ к самым передовым медицинским методам лечения. Забота о выдающихся личностях может подвергнуть врачей дополнительному давлению со стороны общественности, увеличивая стимул к испытанию широко рекламируемых новых лекарств и процедур. Агрессивное использование экзотических и непроверенных методов лечения может быть палкой о двух концах, если оно заставляет врачей обходить стандартную помощь. Болезнь не принимает во внимание престиж или политическую власть", - пишет Bloomberg.

Готовность Трампа лечиться экспериментальными средствами хорошо известна. В мае он принял лекарство от малярии гидроксихлорохин в качестве защитной меры после того, как его помощник получил положительный анализ на COVID-19.

Сейчас Трампу дают экспериментальные препараты, эффективность которых по отдельности и в комбинации широко не тестировалась.

Шон Конли, личный врач Трампа, сказал, что не упустит ни одного метода, который бы мог принести пользу президенту.

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Стероиды и непроверенный "коктейль из антител": чем лечат Трампа от коронавируса

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Теги: дональд трамп, коронавирус, экспериментальное лечение, декстаметазон



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