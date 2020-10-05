05 Октября 2020
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Алексей Ананьев, Промсвязькапитал (2017) | Фото: mainfin.ru

Экс-сенатора от ЯНАО Ананьева заподозрили в даче взяток чиновникам ПФР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о даче и получении взяток против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сотрудников IT-компаний "РедСис" и "Техносерв" (ранее были подконтрольны Ананьеву) и руководителей департаментов Пенсионного фонда России, пишет РБК.

Как рассказали источники издания в СКР, банкира подозревают в подкупе руководителей департаментов ПФР.

По версии следствия, в 2015 году неустановленные лица из руководства ПФР предложили компании "РедСис" помощь в получении информации о предстоящих госзакупках, победе в торгах и получение госконтрактов. По предварительным данным, с 2016 по 2019 год чиновники ПФР получили взятки на общую сумму больше 200 млн рублей.

В материалах дела отмечается, что тогдашний бенефициар "РедСис" Сергей Гордеев и его партнеры "согласились на передачу взяток должностным лицам" из ПФР.

В 2016 году "РедСис" был поглощен IT-компанией Ананьева "Техносерв", а банкир, как считает следствие, "продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу".

В прошлом году следствие раскрыло подробности предполагаемого вывода денег "Промсвязьбанка", который вменяют его бывшим совладельцам, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

По версии следствия, братья под видом фиктивных сделок за пять дней вывели 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Еще день им понадобился для легализации 39 млрд руб. и $169 млн.

Напомним, в феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – "в не самом хорошем положении".

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Экс-сенатора от ЯНАО Ананьева заподозрили в даче взяток чиновникам ПФР

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Теги: алексей ананьев, пенсионный фонд россии, взятки



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