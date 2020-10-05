Экс-депутата челябинского ЗСО будут судить за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в 898 млн

В Челябинской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата ЗСО, генерального директора ООО "Тепловые электрические сети и системы" Владимира Чебыкина, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, в 2016-2019 гг. обвиняемый знал, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, нужна лицензия, но не принимал мер для ее получения.

Он незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения. В результате он извлек доход в размере свыше 898 млн руб.

В настоящий момент имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело будет направлено в Металлургический районный суд города.